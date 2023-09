Järva vald tunnustab omavalitsusjuhti ja perearsti

Jüri Ellram ütles, et on aastaid sõna sekka öelnud komisjonides, mis otsustavad, keda tunnustada, ja tema põhimõte on olnud, et omavalitsuste juhte ei peaks esmajärjekorras esile tõstma. Tublisid inimesi on igal pool palju ja kahjuks suur osa neist ei pälvi küllaldast tänu. Ta lisas naerdes, et võib siiski tunnustuse rahuliku südamega vastu võtta, sest pole enam vallavanem ega volikogu esimees, vaid kõigest volikogu aseesimees.