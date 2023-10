Kunstiajaloo professor Anu Mänd räägib inauguratsiooniloengul keskaja visuaalkultuurist

Inauguratsiooniloengu eesmärk on tutvustada keskaja visuaalkultuuri uurimise allikaid ja rõhutada erialadevahelise uurimistöö vajalikkust. Männi sõnul ei tööta kunstiajaloolane tänapäeval enam üksi, nagu oli tavaks veel paar aastakümmet tagasi, vaid lööb käed teiste erialade esindajatega. Kõige põnevamaid tulemusi saavutatakse just eri spetsialistide koostöös. „Artiklid või koguteoste peatükid, mida olen kirjutanud koos ajaloolase, arheoloogi või konservaatoriga, on palju mitmekülgsemad kui üksnes kunstiajaloolase vaatenurk. Näiteks ehted on sellised põnevad esemed, mida uurivad eeskätt kunstiajaloolased, arheoloogid ja etnoloogid, ent mis võiksid pakkuda huvi ka lingvistidele ja religiooniloolastele,“ lisas professor.

Anu Mänd on lõpetanud Tartu Ülikooli 1992. aastal kunstiajaloo erialal. Doktorikraadi kaitses ta 2000. aastal Kesk-Euroopa Ülikoolis Budapestis. Aastatel 1992–1996 töötas Mänd Tartu Ülikooli raamatukogus, hiljem Eesti Kunstimuuseumis ja Tallinna Ülikoolis. Ta on end täiendanud Uppsala Ülikoolis (2007) ja Göttingeni Ülikooli digihumanitaaria keskuses (2014). Alates 2023. aastast on ta Tartu Ülikooli kunstiajaloo professor. Mänd on osalenud mitmes rahvusvahelises ja kodumaises uurimisprojektis, kureerinud näitusi, avaldanud tosin raamatut ja üle 150 teadusartikli. Ta on koguteose „Eesti kunsti ajalugu“ esimese köite (2023) üks põhiautoritest.