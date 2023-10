Ida-Virumaal alustatakse lähiajal uue laokompleksi ehitusega

Eestis on jätkuv vajadus arendada infrastruktuuri, et riigi kaitsevõime suureneks. „Järgneva aasta jooksul teeme suure investeeringu Ida-Virumaale, kuhu rajame laokompleksi, et parendada kaitsevalmidust ning varude ladustamise ja hoiustamise tingimusi,“ rääkis RKIKi Põhja-Kirde portfellijuht Ando Voogma.

Voogma täiendas, et järgmise nelja aasta taristuinvesteeringute maht kirde piirkonnas on 35 miljonit eurot. „Peamine taristu arendamise fookus on liikunud Kirde-Eestist Lõuna- ja Lääne-Eestisse, mille tõttu jääb rajatav laokompleks lähiaastail üheks suurimaks investeeringuks Ida-Virumaal. Viimastel aastatel oleme kirde piirkonna arendamise käigus rajanud uusi kasarmuid, vajalikke hooneid tehnika remondiks, hooldusõppegaraaže, tehnika varjualuseid, sõdurikodu, universaalhalle liitlaste vastuvõtmiseks ja palju muud.“

„Vajadus hästi läbi mõeldud asukoha ja struktuuriga kaitserajatiste järele on viimasel aastal Eestis selgelt tõusnud. Oleme Nordeconi meeskonnaga saanud panustada nende projektide teostusse Virumaal ka varem ja olen kindel, et meie varasem kogemus tuleb siin kvaliteetse tulemuse saavutamisel väga kasuks,“ ütles aktsiaseltsi Nordecon juhatuse esimees Gerd Müller. „Riik on tellijana selgelt motiveeritud ja nõudlik, loodame ka oma tööga olla nende ootuste tasemel.“

Lisaks laokompleksi ehitusele, ehitatakse projekti käigus välja ka vajalik taristu.