Küberrünnak ettevõtte vastu võib ohustada ka töötajaid, kliente ja äripartnereid

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) ja Statistikaameti korraldatud uuringutest selgub, et VKE-d koolitavad oma töötajaid küberohtude teemal tunduvalt harvemini, kui see on tavaks suuremates ettevõtetes. Mahukamaid investeeringuid küberturbesse hakkavad nad kavandama aga sageli alles siis, kui midagi päriselt juhtub.