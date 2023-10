Kultuuritemplis kuuleb tõeliselt elavat muusikat

Kasutusel on ainult naturaalpillid, millele viitab ka ansambli nimi. Koosseis on võimeline andma kontserte, mängima tantsu- ja taustamuusikat ning kõike seda omavahel osavalt kombineerima ja kokku sobitama. Esitatavat muusikat võiks iseloomustada sõnadega igaühele midagi. Leidub nii klassikatöötlusi, kergemat dzässi, erinevate rahvaste laule – lugusid eesti, inglise, vene, saksa, prantsuse ja soome keeles. Bändi etteasted sisaldavad ka alati kerget muusikalist huumorit, mis on ju rahvusvaheline keel! Eriti hea kõlapildi on Trio saavutanud loomuliku akustikaga ruumides ilma võimenduseta. Seetõttu ollakse väga mobiilsed ning saab esinemise käigus liikuda just sinna kuhu parasjagu vaja.