Kersti Sarapuu: Isamaa, aeg on lubadusi täita

Juba 2005. aastal, kui olin Paide linnapea, hakkasime rääkima ja selles suunas ka tegutsema, et saaksime Paides läbimurde Mündi teelt Reopalu ringteeni. Miks seda vaja on? Juba siis nägime, kuidas suured veosed liiguvad Raudtee tänava kaudu, põhjustades eluohtliku ristmiku tõttu õnnetusi. Et piirkonnas on Ristiku elukvartal ning teisel pool Pärnu tänavat kool ja lasteaed, omab see erilist tähtsust.