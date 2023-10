Kaitseliidu Kirde maakaitseringkond ootab vastloodavasse piirikaitse malevkonda liikmeid

Kirde maakaitseringkond on loomas uut eksterritoriaalselt ehk maakaitseringkonna põhist struktuuriüksust, milleks on Kaitseliidu piirikaitse malevkond. Uue malevkonna eesmärgiks on toetada Eesti piiri kaitset nii kriisiolukorras, kui ka vajadusel muul ajal, valmistades inimesi ette erinevateks piirikaitse ülesanneteks. Oluline on siinjuures ladus koostöö erinevate ametkondadega, eeskätt Politsei- ja Piirivalveametiga.