Väätsa rahvamaja juhataja Rait Pilipenko ütles, et ettevalmistused on täies hoos ja ettevõtmise eesotsas toimetab tänavu Väätsa kooli õpetaja Evelin Parts. "Kaunistamisele lähevad taas kogu rahvamaja aknad ning Päikselise kohviku omad ka," täpsustas ta. "kel akende kujundamise vastu huvi, võtku julgesti korraldajatega ühendust."

Evelin Parts lisas, et tänaseks on seis selline, et alumise korruse akendel on peaaegu kõigil kaunistajad olemas. "Põnevaid lahendusi ootavad veel põhiliselt ülemise korruse aknad," märkis ta.