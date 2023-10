Pallase skulptuuriosakonna näitus “Krõbinad karbis” jõudis Paidesse

Näitus „Krõbinad karbis“ tuulab tudengite lapsepõlves ja ärgitab lapsemeelsust. Mis seal karbis krõbiseb? On seal laste eest peidetud saladused või hoopis tavapärased hommikusöögihelbed? Võib-olla on seal hoopis meie suurimad unistused, võibolla hoopis meie sügavad hirmud. Karp võib pakkuda turvatunnet ümbritseva maailma eest ja ka rääkida lugusid sellest, mida kõike ta sisaldanud on.

Näitusel väljas olevate teoste keskmeks on kingakarbid ja paber, mille abil iga kunstnik jutustab vaatajatele oma loo. Kingakarbid tekitavad igaühes erinevaid emotsioone ja kutsuvad esile lapsepõlvest pärit mälestusi. Paber kui materjal ümbritseb meid igal pool ja annab lõputult võimalusi selle vormimiseks.

Nende materjalide kombinatsioon pani skulptuuritudengeid mõistma, et kõige parem koht sellele näitusele on nende kodukandi raamatukogud. Seega rändab näitus „Krõbinad karbis“ neljas paigas – Paides, Tartus, Kosel ja Abjas – kõikide tudengite kodukohtades. Eks need ongi paigad, kus lood hakkavad eriliselt helisema!

Näitusel osalevad Kõrgema Kunstikooli Pallas skulptuuriosakonna 2., 3. ja 4. kursuse tudengid, kes on pärit erinevatest kohtadest ning ka väga erineva taustaga. Just seetõttu on ka näitus väga mitmekülgne.

Näitusel osalevad autorid: Aleksandra Ivask, Andi Poolak, Aurora Mikk, Bhatricya Virumann, Cecile Vene, Lisete Viimsalu, Lotta Karoliina Räsänen, Paul Jean Otto Faucheux, Raigo Kannike, Silver Tsäko.

Juhendaja: skulptor ja Pallase skulptuuriosakonna juhataja professor Anne Rudanovski.