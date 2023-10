Purunenud rehv rikkus paidelaste ootused sõita masinaklassi kõrgeimale kohale

„Ma arvan, et see oli olude poolest üks keerulisemaid Saaremaa rallisid, mis ma sõitnud olen. Isegi Ilmar Raissar ütles, et sellist tormi ei olegi siin enne olnud. Olud olid libedad ja ootamatusi täis, kuid siin polegi muud öelda, kui Michelini rehv tegi ime tööd täna. Pidamine oli konstantne ja mingeid muresid polnud. Meil olid olulised ka katsete võidud ja selles mõttes oli vaja teha väga tugev sooritus. Meelestasime end nii ja hakkasid tulema päris head ajad. Oleks võinud tempo poole päeva pealt maha lasta, kuid vaatasime, et rütm on nii hea sees ja lasime sama tempoga lõpuni edasi. Hooaja kokkuvõttes saaks kindlasti paremini, sest väga raske teekond on see meie jaoks olnud, et sõita nii Läti, kui Eesti meistrivõistlusi aga õnneks suutsime need ära lahendada ja oleme ma arvan täna oma palga saanud,“ sõnas tänavu Eesti ja Läti meistritiitlid võitnud saarlane Kõrge koduralli finišis.