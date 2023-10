Saunapered järgmisel nädalal huvilistele oma kodusaunade uksed

Võrumaa Partnerluskogu tegevjuht ja Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi meeskonna liige Kerli Kanger ütles, et Rõuge valla projekt „Sanna!“ tõstab Euroopa kultuuripealinna sündmuste valikus hästi esile kohalikke traditsioone ja paigapärimust. „UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kantud Vana-Võromaa suitsusaunakombestik kõneleb siinse kandi põlisest saunakultuurist, mis ei ole museaal, vaid elav kultuur. Kuna iidne saunakultuur on meie piirkonna üks tugevusi, väärib see tutvustamist Euroopa kultuuripealinna egiidi all, et kõik huvilised Eestist ja kaugemalt saaksid eheda elamuse,“ rääkis Kanger, kes on ka ise aktiivne suitsusaunas käija.