Kontrollpilootidele kehtivad nõuded said uuendatud

Seni on piloodid pidanud kannete tegemiseks pöörduma Transpordiametisse, kus Transpordiameti inspektor teeb kande piloodiloale kontrollpiloodi esitatud andmete alusel, ent sisulise otsuse piloodi pädevuse pikendamise kohta on kontrollpiloot juba ära teinud. Kontrollpiloodi õigus teha pärast kontroll-lendu piloodiloale kanne pädevuste pikendamise kohta on levinud praktika mitmetes Euroopa riikides ja Eesti kontrollpilootidel on olnud õigus teha vastavaid kandeid välisriikides väljaantud piloodilubadele juba aastaid.