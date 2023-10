Kes tegi? Kaja ise tegi

Peaminister Kaja Kallase ning reformierakonna ja Eesti 200 juhtivpoliitikute jutt sellest, et praegustes kärbetes ja maksutõusudes on süüdi Jüri Ratase valitsused alates 2016. aastast, on sulaselge vale. Arvud räägivad teist keelt. Veel enne koroonapandeemia algust oli 2019. aastal valitsussektori eelarve nominaalses ülejäägis 34 miljoni euroga ehk 0,1 protsenti SKPst.