Skandinaavia ehitussektori raskused võivad peatselt mõjutama asuda Eesti väikelinnade ostjaid

Kuna väikelinnades on ka üüritootluste kasv olnud võrreldes Tallinna ja Tartuga tänavu mõnevõrra kiirem, püsib vähemalt lühiajaliselt oht, et osaliselt ei ole võimalikud likviidsusriskid veel Eesti väikelinnades adekvaatsel määral realiseerunud, kuigi nende realiseerumist oleks juba võinud turul tegelikkuses 2023. aasta I pooles täheldada. Madala efektiivsusega turgudele jõuavad aga sageli negatiivsed tegurid üle olulise ajalise viitega, mille juures 2024. aasta vaates on siiski tõenäolisem, et tiheasustusega piirkondade lõikes asub tehingute osakaal taas suurenema ning ääremaastumine kui globaaltrend ka Eestis endiselt püsib, mille juures viimase ajutist võimendumist toetab tänases keskkonnas just madala lisandväärtusega tootmissektori ettevõtete laialdane sulgemine.

Tööpuudus on ootuspäraselt 2023. aastal suurenemas ning kasv jätkub arvatavalt ka veel vähemalt 2024. aasta alguses, kuid hetkel on veel ajalooliste tasemetega võrreldes Eestis tööpuudus pigem madal ja tööhõive kõrge, mille juures ka kinnisvaraturul ei ole tarbijakäitumise lõikes kuigi laialdaselt märgata, et töökoha kaotamist veel kardetakse ja seetõttu kodu soetamist või üürimist edasi lükatakse. Need, kes tänasel hetkel suuresti töötuks on jäänud või on jäämas, ka tõenäoliselt seda juba ise ennetavalt teavad või vähemalt oma tööandja käekäiku nähes aimavad, mistõttu on nad ennast juba kinnisvaraturul osavõtust arvatavalt eraldanud. Üldiselt aga näib, et tänane peamiselt tööstussektori raskendatud käekäik on suuresti mõjutanud elanikkonda, kes kinnisvaraturul ostu-müügitehingute turul nagunii kuigi laialdaselt ei ole esindatud olnud ning kui, siis jällegi Eesti väikeasumite kontekstis, mitte niivõrd Tallinnas või Tartus või ka nende vahetus lähiümbruses. Tööturu edasisi muutusi arvesse võttes on seega jällegi põhjust oodata, et Tallinna ja Tartu korteriturgude taastumine leiab siiski pikemas vaates Eesti väikeasumitega võrreldes aset kiiremini, kuid lühiajalises vaates võib parem elamispinna kättesaadavus väikekohtade turgu toetada ka veel oodatust pikemaajaliselt.