Nende firmade seast selguvad selle aasta parimad ettevõtted

Aasta pereettevõte – kategooria eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes on läbi perekeskse juhtimise ja valitsemise panustanud jätkusuutlikult Eesti majandusse, ühiskondlikku arengusse ning ettevõtjaliku meelelaadi kasvatamisse noorte hulgas.

Thermory AS – termotöödeldud puitmaterjalide tootja, kes on muuhulgas loonud kõrghoonetesse sobiva tuletõkkega materjali;

Aasta innovaator – kategooria eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes on saavutanud majandusliku edu läbi uuenduste väljatöötamise.

Konkurss „Ettevõtluse auhind“ on kõrgeim riigipoolne tunnustus ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele. Konkurssi korraldavad EASi KredExi ühendasutus ja Eesti Tööandjate Keskliit. Eesmärk on tunnustada silmapaistvaid, leidlikke ja nutikaid Eesti ettevõtteid, kelle järjepidev töö on toonud edu nii ettevõttele, selle töötajatele kui ka laiemalt meie riigile.