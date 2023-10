Sel nädalal algavad Paide Teatri tehisaru lavastuse “Konsiilium” proovid

Alates sellest nädalast alustab lavastusmeeskond proove Paides. “Meie eksperimendi tulemused on siiani olnud erakordselt meelelahutuslikud. AI, näitlejate, dramaturgi ja helilooja ühisloomes iga kord maailmaesietenduv lavastus tõestab, et dünaamika inimese ja masina vahel võib olla äärmiselt üllatav,” rääkis lavastaja Helen Rekkor.

Tehisintellekt on tulnud inimeste igapäevaellu ja on oskustelt juba pädev. “On selge, et tehisaru tulek mõjutab kõiki töövaldkondi ja teater ei jää erandiks. Proovide käigus oleme juba avastanud, kuidas seda uut tööriista lugude vestmiseks ära kasutada, millal ta õhku tõuseb ja kuidas ta vastu maad prahmatab. Protsess on olnud väga põnev, nagu teatrikunstide ääre peal kõlkumine alati on,” rääkis dramaturg Mart-Matteus Kampus.