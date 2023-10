Mõistlik tee Eestile

See on riigi üha suurenev võlakoorem ja ka see, et praegune valitsus on otsustanud selles suhtes midagi ette võtta. Määratult suur eelarveauk on fakt, vaata kustpoolt tahes. Me seisame kõik koos selle augu ümber, vaatame sinna sisse ja arutame tihti hoopis selle üle, kes selle küll kaevas. Ei, see ei ole edasiviiv jõud ega paku ka lahendusi. Riigi kohustus on teha riigi rahandus korda, et see saaks toetada Eesti uut majanduskasvu. Suuname oma tähelepanu nüüd sinna.