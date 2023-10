Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeval algasid Roosna-Allikul katlamaja vahetus läheduses puurimistööd, mis kestavad kuni tuleva aasta aprillini. Viie kuuga puuritakse maasse viis poole kilomeetri sügavust auku, kust hakatakse edaspidi ammutama süsinikneutraalset toasooja, mille hind on praegusega võrreldes võibolla poole odavam.

* Kuigi nädalavahetusel möllanud torm suuri kahjustusi Järvamaal ei põhjustanud, oli Paide linnaasula piiril Türi vallas Röa külas elav perekond Kalvik esmaspäeva lõunaks olnud elektrita juba 40 tundi. Et Elektrilevi andmesüsteemid sealset riket ei tuvastanud, ei teadnud pererahvas toona üldse, millal voolu tagasi saavad. Olukord oli seda kriitilisem, et rikke põhjustas tuules murdunud elektripost, mille küljes oli katki läinud kaabliots, mis pererahva teada oli veel voolu all.

* Türi vallavalitsus otsustas 3. oktoobri korraldusega anda tänavu kolm kuldset ja neli hõbedast Türi valla aumärki. Kuldsed ja hõbedased aumärgid antakse kätte 22. oktoobril Türi valla kuuendale aastapäevale pühendatud kontsertaktusel Türi kultuurikeskuses. Aktus algab kell 17. Samal peol antakse kätte ka valla aukodaniku tiitel. Viimasel istungil otsustas Türi vallavolikogu, et tänavu pälvib valla suurima tunnustuse Kaia Iva.

* Tallinnas olnud rahvusvahelisel Green Destinationsi konverentsil tunnustati esmaspäeva õhtul rohesihtkohtade programmis osalevaid Eesti turismisihtkohti. Programmiga liitunud Järvamaa säilitas hõbetaseme, sihtkoha tunnustuse võttis vastu Visit Järvamaa rohekoordinaator Tiina Lippant.

* Kolmest omavalitsusest hakkab tänavu ainsana kaasavat eelarvet menetlema Türi vald ja asjad on nüüd sealmaal, et kümnest inimeste esitatud ideest välja valitud kaheksa püüavad poolthääli. Vallavalitsus ootas ettepanekuid objektide kohta, mis hakkavad pakkuma avalikku huvi ja on vallas avalikus kasutuses ning mille rajamise väikseim kulu on 5000 eurot ja suurim kulu 25 000 eurot.