Gripp hakkab vaikselt levima ja Covid-19 liigub lainetena

Eelmisel nädalal haigestus ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse 1793 inimest, 33,6 protsenti haigestunutest olid lapsed. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta on 134,6. Haigestunuid on kõige enam Tallinnas, järgnevad Tartumaa ja Narva.

Suurem osa haigestumisest on tingitud peamiselt rinoviirusest, millele on iseloomulikud aevastamine, nohu, vahel esineb ka valulik kurk. Lastel võib lisanduda köha ja palavik. Haigus põetakse läbi kergelt, väikese palavikuga ja eriliste sümptomiteta.

Alates oktoobri keskpaigast on tasuta gripivaktsiin kättesaadav üld- ja erihoolekande teenusel olevatele inimestele, kõigile üle 60-aastastele, lapseootel naistele, kuni 7-aastastele lastele ning gripi riskirühma kuuluvatele alaealistele, kellel on terviseseisundi tõttu suurem risk raskelt haigestuda. Nende seas on lapsed ja noorukid, kellel on näiteks südameveresoonkonna haigused, onkoloogilised haigused, immuunpuudulikkus, diabeet või obstruktiivne kopsuhaigus. Tasuta gripivaktsiini saavad ka riskirühma kuuluvad sõjapõgenikud.