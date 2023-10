Laupäeval möllab taas tormituul

Öösel pilvisus tiheneb. Vihmasadu levib Lääne-Eestist ida-kirde suunas, sadu on mõnel pool intensiivne. Kagu- ja lõunatuul tugevneb 5-12, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates edelasse ja jätkub tugevnemine sisemaal puhanguti 16 m/s, saartel ja rannikul 12-17, puhanguti kuni 22 m/s. Sooja on 7-11 kraadi hommikuks temperatuur tõuseb.

Peipsi järvel tugevneb lõuna- ja kagutuul 11-15, puhanguti kuni 20 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Laine kõrgus on 1,3-2 meetrit. Pärast keskööd algab vihmasadu. Nähtavus on heast mõõdukani. Sooja on 8-10 kraadi.