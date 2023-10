Iraagis vahetus operatsioonil Inherent Resolve teeniv Eesti kaitseväe kontingent

Eesti kaitseväe sihtüksust Iraagis nimetatakse Ameerika Ühendriikide poolt juhitud koalitsioonis sihtüksuseks „Stone“ ehk Task Force Stone ning sellel nimetusel on austav ajalooline taust. Esimene eestlaste üksus Iraagis oli Estpla-7, mis teenis 2003. aastal Iraagi pealinnas Bagdadis. Ka siis osaleti ameeriklaste juhitud koalitsioonis. Eesti sõdurid teenisid toona esimese Iraagi operatsiooni käigus ameeriklastelt välja hüüdnime stone rühm. See on osa Ameerika Ühendriikide maaväe traditsioonist, kus igal rühmal või kompaniil on oma hüüdnimi. Ühelt poolt võis paljudele ameeriklastele seostuda sõna stone riiginimega Estonia, aga teiselt poolt viitas see kivikõvadele meestele, kes elasid operatsiooni kestel üle arvukad tulekontaktid ning keda austasid nii liitlased kui vastased.