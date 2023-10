Autor on varem Järva Teatajale rääkinud, et romaani tegevus toimub fiktiivses Eesti väikelinnas nimega Vareda 1990ndatel aastatel.

Et tegu on ilukirjandusega, siis ei maksa Mikseri sõnul otsida sellest ei autobiograafilisi sugemeid ega prototüüpe. «Oma isiklikku elu ma sellesse kirjutanud ei ole ning kõik sündmused ja tegelased on välja mõeldud. Sarnasused on juhuslikud,» lausus ta.