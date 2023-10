Noorkotkad ja kodutütred kogunevad taas jahilaagrisse

Kolmandat korda toimuv koostöölaager toob taas kokku noored ja jahimehed ning annab mõlemale osapoolele võimaluse midagi õppida. Noorte eesmärk on paremini tundma õppida loodust ning faunat, harjutada ühise meeskonnana maastikul liikumist ning looduse hoidmist. Lisaks õpitakse tundma jahikultuuri ning -eetikat. Jahimeestel on võimalus tutvuda Kaitseliidu noorteorganisatsioonide põhimõtete ja tegevustega. Laagris osalevad 12. – 18. aastased Järva maleva noorkotkad ja kodutütred.

Laager avatakse 20. oktoobril. Avamisele tuleb ka Järvamaa Jahindusklubi esimees Hardi Ulla ning esimesel õhtul tulevad noortega kohtuma näitleja ja kaitseliitlane Raivo E. Tamm ja Eesti Jahiseltsi tegevjuht Tõnis Korts. Laagri teisel päeval keskendutakse jahikultuurile ja -eetikale. Millised on jahitraditsioonid, kuidas austakse loomi, millega algab ja lõppeb jaht ning teised küsimused on need, millele koos vastuseid leitakse. Laupäeva õhtul kohtub jahimeestega Kaitseliidu ülem kindralmajor Riho Ühtegi ning noorkotkaste ja kodutütardega Kaitseliidu veebel ülemveebel Andri Harkmann ja Loodusfotograaf Tarmo Mikussaar. Õhtul tähistatakse ka Noorte Kotkaste Järva maleva 30. aastapäeva mille käigus saavad värskeimad liikmed anda noorkotkaste tõotuse ning õhtu lõpetab ühine lõkkeõhtu. Kolmanda laagripäeva läbivaks teemaks on jahirelvadega tutvumine ning soovijatel on võimalus jahirelvadest laskmist proovida.