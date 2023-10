Rakvere Teatris algasid lastelavastuse „Kessu ja Tripp” proovid

„Meis kõigis on lapsena natuke Kessut, aga suuremaks saades kipume unustama, et tegelikult on raamatute lugemises suur rikkus. „Kessu ja Tripp” annab võimaluse seda meeles hoida, kui rikkad me tegelikult oleme, kuni oskame lugeda, mängida ja piltide sisse minna,” sõnas lavastuse dramaturg Urmas Lennuk.