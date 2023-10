Sõidukimaks on lihtsalt absurdne ja mõjutab kõiki ja kõike

Kui meile valetatakse otse näkku, siis miks ja kuidas me peaksime meie endi välja teenitud raha andma sellise moraaliga inimeste käsutusse? Keegi ei võta ju vastutust! Üks hetk on seegi raha otsas, mis tuli minu ja sinu rahakotist ja soovitakse veelgi juurde. Ei saa anda raha nendesse kätesse, kes sellega oskamatult ringi käivad.

Ilmselgelt on plaanis ka autotasusid stabiilselt tõstma hakata. Lisame siia maamaksu, eeldatavasti kinnisvaramaksu. Aga siiski, minugi poolest tõstke alkoholi-, tubakaaktsiisi ja pange see limonaadimaks, sest need asjad pole eluks olulised. Automaks ja üüratud registreerimistasud pärsivad aga ettevõtlust ja võimalust kodanikel paremale elujärjele pürgida. Üleüldiselt on auto eluks ja toimetamiseks vajalik tarbeese.

Palun head riigikoguliikmed. Vaadake oma maksutõusu plaanid ja eelarve veel kriitilise pilguga üle. Seadkem asjad prioriteetsuse järjekorda! Kuhu on mõistlik kulutusi suurendada ja kus võiks pidurit tõmmata. Kas näiteks taastuvenergia teema on hetkel olulisem kui julgeolek. Mõne teema võib ju mõneks ajaks natukese seisma panna, et teise rohkem panustada. Võtke arvesse sportlased, hajaasustuses elavad inimesed, suurpered, kes ei mahu viiekohalisse sõiduautosse ja kindlasti on neid nüansse veel. Kasvõi see, kui masin on ajutiselt arvelt maas, siis selle eest ei maksa. See oleks ju täitsa inimlik.