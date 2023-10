Kui Tallinna vanalinn on tervikuna kaitse all juba alates 1966. aastast, siis paljud väiksemad linnad said kaitset reguleerivad reeglid 1970ndatel. Viimaste hulka kuulub ka Paide, mille uuendatud kaitsekorra valitsus oktoobri alguses kinnitas.

Inimesed on üsna üht meelt selles, et «ilusad vanad hooned» väärivad säilitamist. Nii on andmeid juba antiikajast, et riigi suurust ja võimu põlistavad vanad hooned tuleb alal hoida. Leon Battista Alberti uuris renessansiajal Rooma varemeid, innustas nägema nende ilu ning siduma vana ja uut harmooniliseks tervikuks.