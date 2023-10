Türi poliitikud haridusreformist ei tagane

Türi valda juhtiv koalitsioon usub, et vallavolikogu järgmise neljapäeva istungil hääled peavad ja volinikud võtavad vastu otsuse, et järgmise aasta 1. septembrist Retla-Kabala koolis enam kolmandas kooliastmes õppetööd ei ole. See tähendab, et kui seni said lapsed Oisus käia põhikooli lõpuni, siis järgmisest õppeaastast annab kool haridust kuni kuuenda klassini.