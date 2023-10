Iraagis teeninud Eesti kontingendi esimene rotatsioon jõudis koju tagasi

„Osalemine rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides demonstreerib Eesti pühendumust panustada rahu ja stabiilsuse saavutamisse maailmas. Sellega suurendame otseselt ka Eesti julgeolekut. Ukraina sõja taustal peame veenduma, et toetame meie lähemate liitlaste julgeolekupoliitiliste eesmärkide saavutamist ka laiemas maailmas. Tänan Eesti sõdurite lähedasi, kelle tugi on äärmiselt oluline. Ja muidugi Eesti kaitseväelasi, tänu kellele, saame end Eestis tunda turvaliselt,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

„Kaitsevägi on taas kompanii tasemel Iraagis. Usun, et seal, kus on Eesti sõdur on olukord stabiilsem ja rahulikum,“ ütles diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm.

Käesoleva aasta aprillis Iraaki välisoperatsioonile suundunud kaitseväe sihtüksuse Stone koosseisu kuuluvad Scoutspataljoni baasil komplekteeritud Estcoy nimeline jalaväekompanii, rahvuslik toetuselement ning kõrgema rahvusvahelise üksuse alluvusse suunatud staabiohvitserid ja -allohvitserid. Jalaväekompanii ülesanneteks on baasikaitse- ja kiirreageerimisvõime tagamine ning isikukaitseoperatsioonide korraldamine peamiselt Põhja-Iraagis, Kurdistani regioonis. Rahvuslik toetuselement tagab üksuse varustatuse, logistika ja jätkusuutlikkuse ülesannete täitmisel. Sõjaliste nõunike staabis teenivad Eesti kaitseväelased on kõrgema üksuse koosseisus toetamas Iraagi julgeolekujõudusid võimete arendamisel ning tegelevad operatsiooni sõjalise planeerimisega.

Ameerika Ühendriikide juhitud operatsiooni Inherent Resolve eesmärk on nõustada ja toetada kohalikke julgeolekujõudusid võitluses islamistliku rühmitusega Daesh, et luua tingimused edasiseks julgeolekualaseks koostööks. Eesti näitab oma osalemisega, et on valmis toetama oma liitlaseid ning panustama julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa ja NATO liikmesriikide jaoks.