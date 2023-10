Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Kuigi Kalle Grünthal astus Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast välja, jätkab ta tööd nii riigikogus kui ka Paide linnavolikogus. Kui parlamendis visati ta välja ka partei fraktsioonist, siis Paide linnavolikogus ei kavatse ta hiljuti loodud koalitsioonile selga pöörata.

* Heategevuslik klubi Lions Paide Bastion korraldas sel sügisel jälle Paide koolide IV klasside õpilastele silmakontrolli, mille tulemusel suunati 17 last täiendavasse kontrolli. Sekkumiseta ei oskaks need õpilased ega ka nende vanemad ilmselt aimatagi, et nägemisega pole kõik päris korras.

* Ei juhtu just iga päev, et inimene teeb elus kannapöörde ja läheb õppima midagi täiesti uut. Paidelastele küünetehnikuna tuntud Triin Paabo sai just sellise tembuga hakkama ja õpib nüüd juba teist aastat Kuressaare ametikoolis nahkkäsitöömeistriks. Kuigi esmapilgul võiks arvata, et ühesugune nokitsemise töö kõik, siis tegelikult nõuab nahk Triin Paabo (37) sõnul materjalina palju suuremat kannatlikkust, täpsust ja käelist osavust kui küüned. «Naha töötlemisel pole eksimisruumi. Materjal on kallis ja kui midagi valesti teed, siis seda parandada enam nii lihtsalt ei saa,» ütleb ta.

* Järgmisel kolmapäeval esietendub Paide muusika- ja teatrimajas Paide teatri uuslavastus «Konsiilium». See on ainulaadne kogu maailmas, sest enamiku iga etenduse sisust loob kohapeal tehisintellekt. Samuti annab lavastus ühese vastuse, kas AI suudab asendada loomeinimest. Kolmapäeval oli lavastuse esimene läbimäng publikuga.

* Mitmel pool Eesti linnades kõrguvad maamärkidena veetorn-elamud, mida ehitati enim just 1960-70ndatel. Veetornidel on enamasti 5–9 korrust, ent on ka kõrgemaid: 12korruselised on veetornid Eestimaa südames Paides ning piirilinnas Narvas. Tõsi, korterid on tornis kümnel korrusel, kaks ülemist korrust võtavad enda alla veetornile vajalikud süsteemid ja seadmed.