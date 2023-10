Sangpommitõstja Kalle Puss andis teada, et suurvõistluseks üritust küll nimetada ei saa, aga need, kes seal aastaid on käinud, tulevad ikka kohale ja võtavad nooremaid ka kaasa. "Nii on see aastaid olnud ja loodetavasti on edaspidigi," märkis ta.