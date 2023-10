Rimi Eesti sai kõrgeima toiduohutuse standardi sertifikaadi

“See tähendab, et saame lubada: meilt ostetud toit on käideldud ohutult,” tutvustas Rimi Eesti tarneahela juht Taavi Kivisalu."Tänavu saime kõrgeima võimaliku tulemuse ehk AA+ tunnustuse, mis annab meie klientidele ja partneritele kindlustunde, et tegutseme kogu toiduainete tarneahelas kõrgeimate võimalike kvaliteedistandardite järgi, tagades toiduohutuse, ja oleme oma tegevustes järjepidevad."

Standardi tunnustuse on Rimi saanud ka varem ja tavapäraselt on see olnud AA tasemel. “Oleme kindlad, et meie protsessid on igati tasemel ja seega oli veel kõrgemal tasemel märgise taotlemine igati loogiline. Saame aru, et teeme oma elu ise keerulisemaks, aga meie jaoks on oluline kvaliteet ja läbipaistvus kogu Rimi tarneahela ulatuses ning ka võimekus seda sertifikaadiga tõestada," lisas Kivisalu.