Järvamaa turismialane edulugu tuleb väärikast puitmajast

Järvamaa turismialane edulugu on Türil toimetavast kogukonnakeskusest Konna maja.

Kogukonnaseltsi jõul ja nõul ärkas 150-aastane lagunemisele määratud hoonest säästva renoveerimise põhimõtteid arvestades uuele elule kogukonna kokkusaamiskohana. Lisaks sellele on Konna maja ka paik, kus on oma tegevuseks ruumid leidnud kohalikud käsitöömeistrid, kes õpetavad ja müüvad käsitööd.

Konna maja on käivitanud ka kaks festivali - kestlikust toimimisest kõnelev Rohevest ning pärimustoidu ja -elustiiliga Retrovest. Mullu liitus kogukonnamajaga kohvik-resto Ajatu ning juba käesoleval aastal omistati söögikohale Nordic White Guide tunnustav tiitel. Söögikoht arvati ka riigi peresõbralikumate toitlustuste hulka.

EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna kvaliteedikoordinaatori Imbi Lepik-Martinsoni sõnul on kestlik turism väga kompleksne teema, hõlmates tegevusi ja valdkondi, mida alati ei pruugita osata kestlikkusega seostada.

„Oleme kestlikkuse all harjunud mõtlema ennekõike loodushoidu ja kliimakriisiga tegelemist, ent kestlikus turismis peetakse ka kogukonna kaasatust ja heaolu samavõrd olulisteks,“ selgitab Lepik-Martinson. „Jätkusuutliku turismi mitmekülgsust peegeldab hästi TOP100 lugude konkurss, kus kuues kategoorias konkureerivad väga eriilmelised lood, mis seotud näiteks kultuuri ja traditsioonide kui ka looduse- ja maastikukaitsega. Spekter on lai, aga kõik need lood aitavad esile tuua sihtkoha kestlikke väärtusi ning konkurssiga ärgitatakse sihtkohti oma edulugusid ka külastajatele rääkima.“