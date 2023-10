Sõidugraafik pealinna jääb paari päeva pärast hõredamaks

Sellekohase avalduse esitas ettevõte juuli lõpus regionaal- ja põllumajandusministeeriumile. Liinivõrgu direktor Ines Pensa märgib selles, et ettevõte palub tunnistada enne tähtaega kehtetuks kaugbussiliiniloa, mille alusel sõidab Tallinna–Paide–Türi–Viljandi buss. Bussifirmal on kavas, et 30. oktoobril väljub buss viimast korda Tallinnast kell 18.30 ning 31. oktoobril Tallinnast kell 8.30, Viljandist kell 7 ja 15.15.