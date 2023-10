Seoses Paide päästekomando ehituse torustike ehitustöödega anti linlastele varem teada, et PAIde lasteaia Lillepai maja juurde on ligipääs harjumuspärast teed mööda suletud.

Just seal läheduses kaevetöid teostanud ekskavaator vajuski pehmel pinnasel kummuli ning maapind neelast masina justkui endasse. Piirkond on paidelastele teada-tuntud märgalana, kus kevadise suurvee ajal on alati pinnases palju vett.