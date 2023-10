Abipakid asenduvad toidukaartidega

Toiduabikaartidele üleminekuks korraldas Sotsiaalministeerium hanked ja mõlemad hanked võitis Rimi. Edaspidi saabki abivajaja toiduabikaardiga osta kõikidest Rimi kauplustest üle Eesti või teha tellimus Rimi e-poest. Toidukaardiga saab osta vaid toidu- ja esmatarbekaupu, välistatud on alkoholi-, tubaka-, lototoodete ja kinkekaartide ostmine.

Ühe perekonna kohta väljastatakse üks kaart, millele kantakse terve leibkonna toetussumma. Abisaaja kohta on kaardile kantud 30 eurot.

Kes on Rimi toiduabikaardi endale saanud, peab selle säilitama ka peale kaardi tühjaks saamist. Kui inimene on lisatud ka järgmise kvartali toiduabi saajate nimekirja, kantakse raha samale kaardile, mis on talle väljastatud.