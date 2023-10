Teeettevõtte kontorist sai võtteplats

Loo keskmes on kliimaminister Agnes Soosalu, kes on peagi rajatava tuulepargi üks eestvedajaid, kuid aja kulgedes hakkab Agnes saama anonüümseid ähvarduskirju. Salapärane väljapressija nõuab tuulepargi ehituse seiskamist või muidu teeb ta avalikuks Agnese 15 aasta taguse traagiliselt lõppenud peo tagajärjed, kus üks neljast sõbrannast jäi teadmata kadunuks.

Kolm peol osalenud sõbrannat – Agnes, Britt ja Elis – kes ei ole 15 aastat üksteist näinud, asuvad nüüd koos minevikku jäetud segadust lahkama. Kõik naised kardavad salamisi, et just nemad on Susanna arvatavas surmas süüdi. Mis Susannaga tegelikult juhtus?