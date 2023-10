Pipi-Liis Siemann: maksud on kõigi inimeste panus oma riiki

Ka kogu Eesti riigi ülalpidamine ei põhine kellegi teise rahakotil, vaid ikka meie enda elanike maksutuludel. Nii see on ja nii see jääb. Sellest aru saades on paratamatu, et makse tuleb maksta, nii Eestis kui ka vist igas teises riigis. Arutelu peetakse alati selle üle, palju on paras ja mida kodanik maksude eest siis saab.