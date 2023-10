Esmaspäeva hilisõhtul läks Facebook kihama uudisest, et Paides on ootamatult avatud uus söögikoht. Kiriku taga endise pubi Nii ja Naa ruumides avas uksed lihtsaid ja koduseid Ukraina toite pakkuv kohvik Borš. Selle pidajad on abielupaar Inna ja Andrei Kovalchuk, kes alles eelmise aasta veebruaris elasid rahus oma Lõuna-Ukraina kodulinnas Marganetsis Dnepri jõe lähistel.