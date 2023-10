Kaja Kallas: Mäo ristmik, buss sõidab sealt mööda, tegelikult võiks ju sealt inimesed peale võtta

Mäo bussiterminal, millest pidi kunagiste plaanide järgi tulema bussisõitjate ümberistumiskoht, on enamiku ajast üsna inimtühi

Tänasel riigikogu istungil tõstatas Helir-Valdor Seeder probleemi, et Tallinna-Tartu bussid ei peatu Mäo bussiterminalis, vaid sõidavad sealt mööda. Peaminister Kaja Kallas tunnistas, et probleem on olemas ja sellega tuleb tegelda.