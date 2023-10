Perede tervise ja heaolu eest hoolitsemine tõi tunnustuse

Järvamaa rahvatervise ja turvalisuse spetsialist Maive Premet andis teada, et Järvamaa aasta terviseteo konkursile esitati seekord kaheksa nominenti, neist kaks olid esitatud mitmel korral erinevate esitajate poolt. "Türi Perepesa oli üks neist, mida soovitati nominendiks mitu korda," täpsustas ta.

Premet selgitas, et terviseteole saab esitada eraisikuid või organisatsioone, kes on käesoleval aastal kaasa aidanud tervisedenduse tähtsustamisele, teadlikkuse tõstmisele või loonud eeldused inimese tervise edendamisele maakonnas. "Tegelikult oli meil hea aasta ning kõik nominendid tegutsevad oma valdkonnas silmapaistvalt ning on panustanud tervislikumatesse eluviisidesse," lausus ta.