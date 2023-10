Kevili juhataja Hannes Prits selgitas, et ehitamisega hakkasid nad pihta septembris. „Näeme Kesk-Eestisse laienemises arvestatavat perspektiivi – piirkond on põllumajanduslikus mõttes väga atraktiivne. Samuti on logistiline asukoht super,” põhjendas ta.