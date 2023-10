Kuidas müüa mittelikviidset korterit?

Kui korteris on olnud põleng, on vaja põhjalikumat tegutsemist. Välja on vaja visata kogu mööbel, eemaldada tapeedid ja põrandakatted, kõik pinnad ebameeldivast lõhnast lahtisaamiseks desinfitseeriva vahendiga töödelda.

Kui ostuhuvilisele tundub, et korteri järele on nõudlust, kasvatab see tema ostuhuvi. Paljud ostjad ja ka müüjad ei ole kinnisvaraturul toimuvaga kursis, eriti kui tegemist on keerukate objektidega, millel on harva esinevaid probleeme. Vähesed inimesed oskavad nimetada mittelikviidse korteri tegelikku maksumust ja selle puuduste mõju hinnale. Seetõttu saate kasutada suurenenud nõudluse efekti: kui ostuhuviline näeb, et korteri vastu tuntakse huvi, ei pea ta korteri puudusi enam nii suureks probleemiks. Seega peaks maakler korraldama klientidele korteriga tutvumise 15-20 minuti kaupa: nii näevad potentsiaalsed kliendid üksteist ja neile jääb mulje, et kinnisvara pärast on tõsine konkurents.