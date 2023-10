Teater on koht, mis pakub nii tegijatele kui ka publikule erakordseid emotsioone ja elamusi. Kahjuks on viimasel ajal tihenenud teatrikülastajatelt tulev kriitika, et kaaspubliku käitumine on rikkunud nende teatrielamuse. "Märka, et oled teatris" kutsub üles pöörama tähelepanu teatris käitumisele, vahendab Eestit teatri agentuur.