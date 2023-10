Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi vallavolikogu otsustas kaotada järgmise aasta 1. septembrist Retla-Kabala koolis kolmanda kooliastme, mis tähendab, et Oisu õppekoht muutub põhikoolist kuueklassiliseks. Kohalikud kardavad, et see on kooli sulgemise esimene samm. Selle otsusega kaotab kool ligi pooled praegused õpilased ja õige pea on seal nii vähe lapsi, et vallavõimu lubaduse asemel ehitada uus koolimaja pannakse haridusasutus sootuks kinni.

* Minu asemel peaks ülevaate Paide teatri lavastusest «Konsiilium» kirjutama tegelikult tehisaru. Tal ei oleks raske talle antud sisendite toel koostada kriitiline kokku­võte. Analüüsida iseenese tööd. Kuid siiski järgemööda. Sisenenud teatrimajja, palutakse mul QR-koodi abil lavastuse kodulehel anda etenduse loomiseks sisendid – žanr ja tegevuskoht. Olen krampis, sest pole kunagi pidanud seda trikki ära õppima. Eks kunagi ole ikka esimene kord. Saan hakkama. Saali poole liikudes pigistan viit eurot oma taskus, et kava osta. Kasu sellest pole, sest ka kava ostmine käib QR-koodi abil. Saan sellegagi hakkama.

* Neljapäeval kuulutati Türi kultuurikeskuses välja Järvamaa aasta tervisetegu, milleks maakonna tervisenõukogu valis Türi Perepesa. Jane Reiljan-Rajasaare eestvedamisel on Türi Perepesa aastate jooksul kandnud hästi hoolt perede vaimse ja füüsilise tervise ning heaolu eest.

* Järvamaa koolid ja kohalikud omavalitsused sõlmisid Türil ühtse hariduskokkuleppe. Leppe eesmärk on anda kõikide koolide õpilastele parim võimalik haridus, mis lähtuks igaühe võimetest. Järvamaa noorte ettevõtlikkuse koordinaatori Riina Hiobi sõnul on tegemist olulise algatusega, mis annab võimaluse tõsta hariduse taset Järvamaal. «Ideega on tegeldud juba ligi poolteist aastat ning allkirjastatud lepe on alusdokument edasiseks tegutsemiseks ja ära märgitud juba ka maakonna arengukavas,» selgitas ta.