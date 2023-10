Tööinspektsioon vastab: Kas töötajal on õigus temaga juhtunud tööõnnetuse raportit näha?

Tööandja peab uurima kõiki juhtunud õnnetusi ning uurimise käigus selgitama muuhulgas väljas, kas tegemist oli tööõnnetusega või mitte. Kui õnnetus juhtub siis, kui töötaja läheb tooma omale tööks vajalikke asju, näiteks uusi töökindaid, on tegemist tööõnnetusega.

Kui töötaja on tööõnnetuse tõttu töövõimetuslehel, siis peab tööandja koostama uurimise tulemuste kohta tööõnnetuse raporti Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonnas hiljemalt 13 tööpäeva peale õnnetuse juhtumist. Tööandjal on kohustus saata raport ka kannatanule või tema huvide kaitsjale.

Kui tööandja ei ole raportit saatnud, siis on võimalus seda ka ise vaadata. Töötaja võib alati registreeritud tööõnnetuse detailidega tutvuda logides sisse eraisikuna Tööinspektsiooni iseteenindusse ( iseteenindus.ti.ee ). Valides menüüst „Õnnetused ja haigestumised“ ja „Tööõnnetused“ on võimalik näha järgmiseid andmeid:

töövõimetuslehed, mis on seotud käesoleva tööõnnetusega.

Kui mõned andmed on puudulikud, täitmata või hoopis valed, siis on võimalik vestlusakna abil võtta ühendust tööõnnetuse eest vastutava inspektoriga.

Kokkuvõtvalt saab öelda, et tööandjal on kohustus töötajale tööõnnetuse raport väljastada. Kui aga tööandja seda teinud ei ole, on teil võimalik andmeid ka ise Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonnast vaadata.