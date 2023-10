Videokonkurss mini Negavatt otsib lahendust toiduraiskamisele

„Teame ju kõik, et mitmekesine toitumine on väga oluline, kuid sama oluline on toiduga ümber käia nii, et võimalikult vähe sellest kompostiämbrisse jõuaks. Keskmiselt läheb ühe aasta jooksul igas Eesti majapidamises raisku 63 kg toitu, mille rahaline väärtus on üle 200 euro aastas,” sõnab Negavati projektijuht Kadi Kivimäe. „Lahenduste leidmiseks ootame laste lennukaid videoklippe, milliste nutikate nippidega toidu raiskamist vähendada ja millist muutust saaksime luua juba täna,“ lisab Kivimäe.