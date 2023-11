Esmakordselt Eestis toimuv ringmajandusmess toob kokku ettevõtjad, tarbijad ja riigi

Messi korraldava Keskkonnaagentuuri projektijuht Kaili Simberg kinnitab, et sündmuselt saab kindlasti kaasa palju kasulikke nippe, kuidas rakendada ringmajanduse põhimõtteid igapäevaelus. „Idee korraldada suur mess sündis ligi aasta tagasi. Tundus põnev ja väljakutseid pakkuv ettevõtmine sellise kontseptsiooniga üritus esmakordselt Eestis ellu viia. Põhieesmärk on tõsta inimeste teadlikkust, et oskaksime teha igapäevaselt teadlikumaid ning keskkonnale ja oma tervisele paremaid valikuid. Ringmajandusest räägitakse üha enam, aga selle mõiste tähendus ja ulatus vajaks siiski pikemat käsitlust. Selleks korraldamegi ürituse, et kõik huvilised saavad tutvuda ringmajandusse panustavate Eesti ettevõtetega ning kuulata sisukaid valdkondlikke arutelusid.”

Kohapeal on stendidega väljas ligi 30 ettevõtet, kes moel või teisel panustavad ringmajandusse. Oodatud on ka ettevõtjad, kes soovivad luua uusi kontakte ja leida koostöövõimalusi nii teiste firmade, avaliku sektori ning kohalike omavalitsustega ringmajanduse edendamiseks. Kindlasti tasub tulla kogu perega, sest avatud on väikeste külaliste ala, kus saab meisterdada, mängida ja nelja inimesesuuruse keskkonnaroboti Koboti, Loboti, Töboti ja Tarbotiga tutvust teha. Üritus on kõigile külastajatele tasuta, aga osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine . Messimelu hoiab üleval Heidi Hanso.