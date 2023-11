Eesti Linnade ja Valdade Liit soovib mootorsõidukimaksust kogutava tulu jagamist kohalike omavalitsustega

„Kohaliku omavalitsuse üksus on oma otsuste tegemisel autonoomne ning seda peaks toetama finantsautonoomia, mis paraku on Eestis küllaltki väike. Selle suurendamise vajadust on Eesti Linnade ja Valdade Liit tõstatanud iga-aastastel riigieelarve läbirääkimistel. Kehtivas kohalike maksude seaduse loetelus on ka mootorsõidukimaks, mida kohalike omavalitsuste volikogud ei ole rakendanud, et mitte suurendada elanike maksukoormust ja seda eriti praeguses olukorras,“ selgitas Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Mihhail Kõlvart rahandusministrile saadetud pöördumisele viidates.