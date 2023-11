Tartus kasvatatakse eetiliste häkkerite järgmist põlvkonda

Cybercation on Telia Cyber Battle of Nordic-Baltic 2023 kõrvalüritus, mida korraldavad Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis (PMN) ja CTF Tech.

Foorumi üks peakorraldajaid, PMN-i diginõunik Grete Kodi kutsub kõiki huvilisi foorumiga liituma: „Üritus on loodud spetsiaalselt haridustöötajatele, infotehnoloogia õpetajatele, haridusasutuste esindajatele, noorsootöötajatele, infoturbe- ja küberhariduse entusiastidele, riigiametnikele, poliitikakujundajatele ja ettevõtjatele. Meie soov on selle foorumi kaudu luua ekspertide võrgustik, mille eesmärk on tagada, et Põhja- ja Baltimaades oleks rohkem andekaid kübereksperte, kes aitavad muuta meie piirkonna märksa stabiilsemaks ja turvalisemaks.“