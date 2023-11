Vajame paremat ühistransporti, et auto poleks sundvalik

Tõenäoliselt pole järvamaalast, keda poleks ärritanud olukord Mäo ristis: iga tund vuravad bussid Tallinna või Tartu poole, aga Paidest bussi peale ei saa. Sotsiaaldemokraatide eestvõttel alustatud ühistranspordireformi osana lõpetame selle ebanormaalse olukorra ning loome bussidele Mäo ristmikul peatuskoha, et ka kommertsliinidel oleks võimalik ajasäästlikult peatus teha ja et Kesk-Eesti inimesed lõpuks liikuma pääseksid. Niisamuti tulevad peatuskohad Imaverre või Puhu risti. Ka väiksemate keskuste vahel teeme liine tihedamaks. Näiteks on suur probleem see, et Järva vallast on keeruline ühissõidukiga Paidesse gümnaasiumi jõuda.